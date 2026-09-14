Άλμπουμ

In Hindsight

Ευαγγελία

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Plans
    I’ll stay
    What are the odds?
    This is what it feels like
    Long time
    ΑΜΑΝ
    Mornings
    All in
    Die Together
    Παλιά (Interlude)
    a list of all the things that I regret
    Πονάει (Ιντερλούδε)
    In Hindsight
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