Άλμπουμ

NONSTOP: NXTGEN

Ευαγγελία

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Tageslicht
    Mit den Boyz (feat. Chapo102, Skoob102 & Stacks102)
    Kein Type
    Riesenjoints
    Forever (Weck mich nicht auf)
    Press Es (feat. Olexesh & AJÉ)
    Super Soaker (feat. Maxwell)
    Bob Marley
    Im Kopf Rich
    Maybe
    Was du hast
    Jung & Ignorant
    MISS YOU
    Kunden rufen an
    Bist du wach
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