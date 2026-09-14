Άλμπουμ

Poli_Ploki

Ευαγγελία

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Ξέρεις Η Ελένη
    El Telephone
    Αγα
    Πες Το
    Σιγκινητικά ‘Σιγκινήθηκα’
    Πολι_Πλοκι
    Όχι
    Μόνο Εσύ Και Εγώ – Πτ. 2 – Φως
    Η Αμαρτία Θέλει Εσένα
    Αεράκι – Το Θηλυκό
    Μπορεί
    Φωτιά (Ευαγγελία x Ελένη Φουρέιρα)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
NICOTINI
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο φόντο.
2026
PARÉA (Tishev Remix)
Κολάζ με ξανθιά τραγουδίστρια σε ρετρό στυλ και τίτλο Evangelia Ena Nero
2026
ÉNA NERÓ
Εξώφυλλο single με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο και μπλε φόντο με τον τίτλο ΠΑΡΕΑ!
2026
PARÉA (co-starring Dara Ekimova)
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πέντε γυναίκες καλλιτέχνιδες σε μπλε φόντο
2026
ΠΑΡΕΑ: Το Προοίμιο
Γυναίκα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα και μπροστά παλιά τηλεόραση με άνδρα στην οθόνη.
2026
Γλυκό Μεθύσι