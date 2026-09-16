Άλμπουμ

Pio Psila

Γιάννης Κότσιρας

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Πιο Ψηλά
    Μη Γυρίσεις
    Φώναξε Δυνατά
    Μόνο Μια Νύχτα
    6:58 p.m. (Μη Φύγεις)
    Εδώ
    Βουτιά Στο Κενό
    Ηλεκτρονικός Ορφέας
    Καλοκαίρι
    Τώρα Αρχίζω Και Θυμάμαι
    Όνειρο
    Into Our End
    Fly Away
    Τώρα Αρχίζω Και Θυμάμαι – Έντιτ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ενωμένα χέρια σε στάση προσευχής και κολάζ σε μαύρο, γκρι και πορτοκαλί φόντο.
2026
Iparhi Elpida
Εξώφυλλο του soundtrack της σειράς Grand Hotel με τους ηθοποιούς
2026
An Ihan T’ Astra Dakria (Original TV Series “Grand Hotel” Soundtrack)
Εξώφυλλο του soundtrack «Πεπρωμένο μου» για τη σειρά Grand Hotel
2026
Pepromeno Mou (Original TV Series “Grand Hotel” Soundtrack)
Εξώφυλλο τραγουδιού με τα πρόσωπα ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε μαύρο φόντο.
2026
Pou Taxideueis?
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε σκούρο κόκκινο φόντο
2026
Mia Maxairia
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο ζιβάγκο σε γαλάζιο φόντο
2025
Antexo