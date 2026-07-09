Γιάννης Κότσιρας Βιογραφικό

Ο Γιάννης Κότσιρας αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο καταξιωμένους και αγαπητούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στο έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι, έχει χτίσει μια πορεία δεκαετιών που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ποιότητα και μια σπάνια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Η φωνή του, άμεσα αναγνωρίσιμη για τη ζεστασιά και τη συναισθηματική της αμεσότητα, έχει ντύσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της εγχώριας δισκογραφίας.

Γεννημένος στις 5 Οκτωβρίου 1969 στην Αθήνα, αλλά με ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, το Χανδρινό Μεσσηνίας, εκδήλωσε από νωρίς την αγάπη του για τη μουσική. Το ταξίδι του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τραγουδώντας ρεμπέτικα και λαϊκά σε μουσικές σκηνές. Αυτή η άμεση επαφή με το πάλκο σμίλεψε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1996 με το άλμπουμ «Αθώος Ένοχος», ενώ η απόλυτη καθιέρωση δεν άργησε να έρθει. Δίσκοι όπως το «Μόνο Ένα Φιλί» και ο «Φύλακας Άγγελος» (1999) σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, τον εκτόξευσαν στην κορυφή, κάνοντάς τον έναν από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η δυναμική του αποτυπώθηκε ανάγλυφα το 2002, όταν το άλμπουμ «Γιάννης Κότσιρας Ζωντανά» σημείωσε ιστορικές πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η σκηνή είναι ο φυσικός του χώρος. Το 2004 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς ερμήνευσε το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας για τους Αγώνες της Αθήνας (σε μουσική του Τρέβορ Χορν και ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου), το οποίο και παρουσίασε παγκοσμίως. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε το άλμπουμ «30 Και Κάτι», με το τραγούδι «Το Σεντόνι» να γίνεται τεράστια επιτυχία. Η καλλιτεχνική του ευρύτητα φάνηκε και μέσα από την αναμέτρησή του με ιστορικά έργα, συμμετέχοντας σε επανεκτελέσεις μνημειωδών δίσκων όπως το «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη και «Ο Δρόμος» των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τα τελευταία χρόνια, η επιτυχία του συνεχίζεται αμείωτη, με ξεχωριστή στιγμή τη μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός». Τραγούδια όπως τα «Κάθε Μέρα», «Τα Αντίθετα», «Παλιά Πληγή», «Φως» και «Τ’ Ανίκητα» κατέκτησαν τις ψηφιακές πλατφόρμες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και στη νέα γενιά.

Η ενημερωτική ομάδα του MAD (mad.gr) καταγράφει συστηματικά τα σύγχρονα βήματά του, αναδεικνύοντας τις νεότερες συνεργασίες και κυκλοφορίες του. Ανάμεσα στα ρεπορτάζ του σταθμού ξεχωρίζουν οι αναφορές στη σύμπραξή του με τον Νίκο Τερζή για το τραγούδι «Να Μ’ Αγαπάς» (για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά), η συνεργασία του με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο κομμάτι «Φύγαμε», αλλά και η κυκλοφορία του δικού του single «Υπάρχει Ελπίδα». Παράλληλα, το MAD έχει καλύψει ξεχωριστές στιγμές της πορείας του, όπως την απρόσμενη viral επιτυχία που σημείωσε μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε Γερμανία και Μεξικό, τις φορτισμένες στιγμές των επετειακών του συναυλιών, καθώς και τις προσωπικές του δηλώσεις για το βάρος της καλλιτεχνικής του ευθύνης απέναντι στο κοινό.

Στην προσωπική του ζωή διατηρεί χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την οικογένειά του από τα φώτα της δημοσιότητας. Βαθιά δεμένος με τις ρίζες του και με πίστη στις αρχές του, ο Γιάννης Κότσιρας παραμένει ένας προσηνής δημιουργός. Η κληρονομιά του διαρκώς εμπλουτίζεται, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του καλού ελληνικού τραγουδιού.