Άλμπουμ

Poluchroma Balonia

Γιάννης Κότσιρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Πολύχρωμα Μπαλόνια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ενωμένα χέρια σε στάση προσευχής και κολάζ σε μαύρο, γκρι και πορτοκαλί φόντο.
2026
Iparhi Elpida
Εξώφυλλο του soundtrack της σειράς Grand Hotel με τους ηθοποιούς
2026
An Ihan T’ Astra Dakria (Original TV Series “Grand Hotel” Soundtrack)
Εξώφυλλο του soundtrack «Πεπρωμένο μου» για τη σειρά Grand Hotel
2026
Pepromeno Mou (Original TV Series “Grand Hotel” Soundtrack)
Εξώφυλλο τραγουδιού με τα πρόσωπα ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε μαύρο φόντο.
2026
Pou Taxideueis?
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε σκούρο κόκκινο φόντο
2026
Mia Maxairia
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο ζιβάγκο σε γαλάζιο φόντο
2025
Antexo