Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Ta Agapimena Tou Miltou Pashalidi
Γιάννης Κότσιρας
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Γυναίκα Γιορόνα
Ο Θούριος Του Ρήγα
Όνειρα
Μη Φοβάσαι Σε Θυμάμαι
Του Άι Γιάννη
Περσείδες
Αγνάντεψα
Έρωτας Αρχάγγελος – Live
Spleen
Της Λήθης Το Πηγάδι – Λάιβ
Φορμόλοι Του Φονιά
Η Δική Μας Γλώσσα
Στη Χώρα Των Αθώων – Bella Ciao – Live
Μια Φορά Κι Έναν Καιρό
Τον Ουρανό Να Συγχωρείς – Original Soundtrack From The Play “
Βάριες Κουβέντες – Λάιβ
Κάποτε Θα Έρθουν
Έτσι Αγαπάω
Κακές Συνήθειες – Live
Στους Δρόμους Μέσα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη