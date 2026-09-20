Άλμπουμ

Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 13 (DJ Mix)

Γιάννης Πλούταρχος

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Μην Αργείς – Μικτό
    Είναι Πρώτη Φορά – Mixed
    Τηλεφώνησε Μου – Mixed
    Αν Είχα Μείνει – Mixed
    Όσα Νιώθω – Mixed
    Όλοι Μου Λένε – Mixed
    Όσο Θα Λείπεις – Μιξ
    Κοριτσάκι Μου – Mixed
    Πού Είσαι – Mixed
    Είναι Πια Αργά – Μιξντ
    Τώρα Λίπο – Μικστ
    Αν Μ’ Αγαπούσες – Mixed
    Μια Γυναίκα Μόνο Ξέρει – 2017 Β
    De Goustaro – Mixed
    Σε Σένα Σταμάτησε Η Καρδιά – Mixed
    Κάτι Πήγε Λάθος Με Μας – Μιξντ
    Το Λάθος Και Το Πάθος – Mixed
    Στη Δική Μου Αγκαλιά – Mixed
    Φταίω Εγώ – Μικτό
    Lene – Mixed
    Σαν Τα Μάτια Σου – Μιξντ
    Ανήσυχος Καιρός – Mixed
    Αποθημένο – Μιξντ
    Ποτέ Θα Σε Δω – Μιξτ
    Σταμάτησα Σε Σένα – Mixed
    Στη Στροφή Του Χωρισμού – Μιξντ
    Που Με Πας – Μικς
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