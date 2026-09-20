Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 13 (DJ Mix)
Γιάννης Πλούταρχος
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
Μην Αργείς – Μικτό
Είναι Πρώτη Φορά – Mixed
Τηλεφώνησε Μου – Mixed
Αν Είχα Μείνει – Mixed
Όσα Νιώθω – Mixed
Όλοι Μου Λένε – Mixed
Όσο Θα Λείπεις – Μιξ
Κοριτσάκι Μου – Mixed
Πού Είσαι – Mixed
Είναι Πια Αργά – Μιξντ
Τώρα Λίπο – Μικστ
Αν Μ’ Αγαπούσες – Mixed
Μια Γυναίκα Μόνο Ξέρει – 2017 Β
De Goustaro – Mixed
Σε Σένα Σταμάτησε Η Καρδιά – Mixed
Κάτι Πήγε Λάθος Με Μας – Μιξντ
Το Λάθος Και Το Πάθος – Mixed
Στη Δική Μου Αγκαλιά – Mixed
Φταίω Εγώ – Μικτό
Lene – Mixed
Σαν Τα Μάτια Σου – Μιξντ
Ανήσυχος Καιρός – Mixed
Αποθημένο – Μιξντ
Ποτέ Θα Σε Δω – Μιξτ
Σταμάτησα Σε Σένα – Mixed
Στη Στροφή Του Χωρισμού – Μιξντ
Που Με Πας – Μικς
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη