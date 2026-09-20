Άλμπουμ

Takis Bougas / Ta Tragoudia Mou Vol. 1

Γιάννης Πλούταρχος

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Άννα
    Το Σ’ Αγαπώ
    Ζηλεύω
    Ένα Κενό
    Εδώ
    Εσύ Κι Εγώ
    Ένα
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