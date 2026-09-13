Άλμπουμ

Mild Conquest

Γιώργος Μαζωνάκης

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Entrance
    The Lament
    Ladies in the North
    The Union
    Algerian Eyes
    The Horror!
    Binding Circles
    Little Empire
    The Crown
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single Nikotini με γεωμετρικό μοτίβο Flower of Life σε πορτοκαλί φόντο.
2026
Nikotini (Afro House Edit)
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με κόκκινο φωτισμό και τη λέξη «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»
2026
Επιπτώσεις
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό πουκάμισο με φαρδιά μανίκια σε μπλε φόντο
2025
Θαλασσογραφία
Εξώφυλλο τραγουδιού με υγρό μεταλλικό κείμενο σε μαύρο φόντο
2025
Savvato
Ασπρόμαυρο πορτρέτο άνδρα που φοράει λαμπερό πλεκτό ρούχο και καλύπτει μέρος του προσώπου του
2025
Ανάσα
2024
The Covers