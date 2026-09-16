Na Megalonoume Mazi

Έλα Στ’ Όνειρο Μου

Δε Ζητάω Πολλά

Συννεφιασμένη Κυριακή

Είμαι Στο Μόλο

Μη Με Αλλάξεις

Το Ταξίδι

Καλοκαίρι

Πετρινά Χρόνια

Και Τι Ζητάω

Στον Αγγέλων Τα Μπουζούκια

Ο Γιάννης Ο Φονιάς

Δεν Έχω Πολλά

Και Πάλι Παιδί

Φτιάξε Καρδιά Μου Το Δικό Σου Παραμύθι

Kemal

Ποιος Μπορεί

Όλες Του Κόσμου Οι Κυριακές

Δελφινοκορίτσο

Κάποτε Θα Έρθουν

Η Ζωή

Ν’ Αγαπάς

Και Άλλο Παιδί Γεννήθηκε Απόψε / Γαλάζια Η

Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Λόγια Της Σιωπής

Μια Μικρή Θάλασσα

Στις Χαλίμας Το Περιβόλι

Είμαι Ακόμα Παιδί

Πιο Καλή Η Μοναξιά – Το Τραγούδι Του Χά

Περήφανη Όλη

Τα Μικρά Πλοία

Μάτια Βουρκωμένα

Η Μυρσίνη Βάζει Τ’ Άσπρα

Κάτι Να Γιαλίζει

Για Την Κυρα Γεωργία

Η Αγάπη

Θα Έρθει Ξανά

Είχα Μια Αγάπη Μια Φορά

Αλαγερμένη Αγάπη

Για Χαρά Σου Βενετία

Τα Θερινά Τα Σινεμά

Τα Παιδιά Της Γης

Ταξίδι

Ότι Ονειρευόμουν

Να Σε Δω Να Γελάς

Πόσα Γράφει Η Αγάπη Ακόμα

Σκιάχτρο

Δυστυχία Σου Ελλάς

Ήτανε Μια Φορά Κι Έναν Καιρό

Νανούρισμα Για Μωρά Και Γέρους

Κρύψου

Μεσοπέλαγα Αρμενίζω

Τρεχαντήρι Θα Αρματώσω

Ηλιε Μην Κοιτάς

Όρια μου Φενέσσε

Αμοργός

Σ’ Αγαπώ

Καλημέρα Ελλάδα

Εσένα Μόνο

Ζο

Θα Σε Πάω Στο Μάνα Μου

Το Νου Σου Κύριε Οδήγε

Η Αυγούλα

Η Γιορτή

Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ

Καλωσόρισμα

Ειρήνη

Και Τα Καλύτερα Θα Έρθουν

Τ’ Αστεράκια

Φωτιά Στα Σύνορα Της Γης