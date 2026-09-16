Άλμπουμ

Freakshow

Hawk

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Full Metal Jacket – Intro
    CL
    Dumbo
    So Big
    Sari
    Mercedi
    Kingsize
    Slow Ride
    Zone
    C4
    Freakshow
    DC Snipers – Outro
    Tavani – Bonus Track
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
SARTI
Γλάρος επιπλέει σε γαλάζια νερά με σήμανση Parental Advisory
2026
BLUE CURACAO
Μονόχρωμο φόντο σε αποχρώσεις του σομόν και πορτοκαλί με κόκκο
2026
KYRIAKI FREESTYLE
Ανάγλυφο σχέδιο δακτυλικού αποτυπώματος από υγρό ή γυαλί σε ασημί φόντο.
2026
CASUS BELLI
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με τρικέφαλο φίδι και σήμανση Parental Advisory
2026
EMMONES
Ασπρόμαυρο άγαλμα του μυθικού φτερωτού αλόγου Πήγασου.
2025
PEGASUS