[Chorus]
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady
[Verse 1 - Sapranov]
Ειμαι πισω παλι τρεχω δεν εχω ταβανι
Δουλευω ολο το βραδυ σαν μηχανη που δεν χανει
Σου ειπα θα πετυχω, πως ξερω τι θα γινω
Αλλαζω πολης συνεχως γιατι δεν βρισκω υπνο
Φετος δεν χανω ουτε μερα ειμαι μεστην τρελα
Το παω τερμα baby μεχρι να φυγω μια μερα
Εμπιστοσυνη σε κανεναν τωρα βαζω φρενα
Ολα αλλαζουν σε μια νυχτα ολα τα δεδομενα
Δεν εχω πλανο μα το τρεχω θα το κανω ειπα
Ξερω τι κανω και ο,τι θελω θα το παρω σου ειπα
Εχω την τρελα στο κεφαλι δεν φοβαμαι σου ειπα
Baby ακολουθα με τυφλα βλεπω τα παντα σου ειπα
[Chorus]
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady
[Verse 2 - Hawk]
Εχω μερες μεστο αμαξι δεν παιζει να κοιμηθω
Εχουμε αλλαξει ολο το game δεν παιζει θα πληρωθω
Ειμαι κοκαλο λεει ο,τι θελεις κανε μου
Φερνει μια στριπερ με γλειφουν, χορευουν πανω μου
Γυρναμε τσονα ρουμι ενα πιατο χαμηλα φωτα
Αναβω flash απο την καμερα εχει ολα τα προσοντα
Ανοιγει ποδια με βλεπει απο πανω σφιγγει τα δοντια
Αυτο ειναι αρρωστια τραβιεμαι ειμαι μεσα χωρις καποτα
Ειμαι hypebeast στριβω εναν μπαφο αραζω πισω ζω στα 90s
Ειμαι ορκισμενος σε ο,τι κανω ειμαστε ενταξει
Ιδρώτας χρημα μαγαζια φωτα και δραση
Κ'αστην να θελει να με αλλαξει
[Chorus]
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady
Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi
Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy
Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby
Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady