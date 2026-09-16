[Chorus]

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady

[Verse 1 - Sapranov]

Ειμαι πισω παλι τρεχω δεν εχω ταβανι

Δουλευω ολο το βραδυ σαν μηχανη που δεν χανει

Σου ειπα θα πετυχω, πως ξερω τι θα γινω

Αλλαζω πολης συνεχως γιατι δεν βρισκω υπνο

Φετος δεν χανω ουτε μερα ειμαι μεστην τρελα

Το παω τερμα baby μεχρι να φυγω μια μερα

Εμπιστοσυνη σε κανεναν τωρα βαζω φρενα

Ολα αλλαζουν σε μια νυχτα ολα τα δεδομενα

Δεν εχω πλανο μα το τρεχω θα το κανω ειπα

Ξερω τι κανω και ο,τι θελω θα το παρω σου ειπα

Εχω την τρελα στο κεφαλι δεν φοβαμαι σου ειπα

Baby ακολουθα με τυφλα βλεπω τα παντα σου ειπα

[Chorus]

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady

[Verse 2 - Hawk]

Εχω μερες μεστο αμαξι δεν παιζει να κοιμηθω

Εχουμε αλλαξει ολο το game δεν παιζει θα πληρωθω

Ειμαι κοκαλο λεει ο,τι θελεις κανε μου

Φερνει μια στριπερ με γλειφουν, χορευουν πανω μου

Γυρναμε τσονα ρουμι ενα πιατο χαμηλα φωτα

Αναβω flash απο την καμερα εχει ολα τα προσοντα

Ανοιγει ποδια με βλεπει απο πανω σφιγγει τα δοντια

Αυτο ειναι αρρωστια τραβιεμαι ειμαι μεσα χωρις καποτα

Ειμαι hypebeast στριβω εναν μπαφο αραζω πισω ζω στα 90s

Ειμαι ορκισμενος σε ο,τι κανω ειμαστε ενταξει

Ιδρώτας χρημα μαγαζια φωτα και δραση

Κ'αστην να θελει να με αλλαξει

[Chorus]

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady

Ειμαι Fly baby full style θελω new mercedi

Αυτη η κολαρα να τα σπαει σαν pornostar so crazy

Ειναι full aesthetic πεσε στο πατωμα baby

Ειμαστε so crazy loco boy, loca lady