Άλμπουμ

Year Two

Hawk

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    36 Χειμώνες
    Year Two
    Bye
    Villains
    Holy Trinity
    Signed Up
    Κώδικας
    Ghost Town
    Ευχή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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SARTI
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2026
BLUE CURACAO
Μονόχρωμο φόντο σε αποχρώσεις του σομόν και πορτοκαλί με κόκκο
2026
KYRIAKI FREESTYLE
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CASUS BELLI
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με τρικέφαλο φίδι και σήμανση Parental Advisory
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EMMONES
Ασπρόμαυρο άγαλμα του μυθικού φτερωτού αλόγου Πήγασου.
2025
PEGASUS