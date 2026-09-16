[Chorus: Hawk]

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με σκηνικά

Λερωμένα φράγκα και ποινικά

Νύχτα, προστασίες, ναρκωτικά

Δε μιλάς τη γλώσσα, τον κώδικα (κώδικα)

[Verse 1: Hawk]

Τσιγάρο στο στόμα, είμαστε όλοι διεφθαρμένοι

Φωνές μες στο κεφάλι λες κι είμαστε απεσταλμένοι

Όλοι μισοδιαλυμένοι, με το χρήμα παντρεμένοι

Στο κυνήγι για κασέρι, να μοιράσω στην αγέλη

Νέο SUV, κατάμαυρο Mercedes

Νέα αφεντικά βγήκαν απ' τις γειτονιές

Μίλα μου για μπίζνα, μίλησέ μου για δουλειές

Βλέπω γύρω μόνο εχθρούς, βλέπω γύρω μου προδότες

Κάτω μακροβούτι μες στο λάκκο με τα φίδια

Κάναμε χρυσά αυτά που έλεγες σκουπίδια

Όταν μιλάμε για ποσά δε μιλάμε για τα ίδια

Πολλοί μ' έχουν απειλήσει μα μου κλάσανε τα-

Ξέρεις, τίποτα ποτέ δε βρήκαμε έτοιμο

Άμα ξεπλυθεί, δεν είναι ανέντιμο

Σε κόβω από το βλέμμα κι απ' το φέρσιμο

Μην κάνεις τον μάγκα ούτε τον έξυπνο

[Chorus: Hawk]

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με σκηνικά

Λερωμένα φράγκα και ποινικά

Νύχτα, προστασίες, ναρκωτικά

Δε μιλάς τη γλώσσα, τον κώδικα

[Verse 2: Tsaki]

Όλοι έχουμε μεγαλώσει, αλλά δεν

Η ζωή μας τραγούδι, γράφω το ρεφρέν

Χρυσά και πλατίνες, hall of fame

Full metal σαν [?] από το μηδέν

Με τόσα hit που σε έχω δώσει κάνεις double jumps

Άλλο που θα καταλήξει, άλλο που καταντά

Αυτός στακάρει με τον χρόνο, κάνει double up

Της γειτονιάς το χακί, μαύρο καμουφλάζ

Δεν ξέρεις από πού ήρθα

Δεν ξέρεις πώς θα σου 'ρθει

Έχει το γέλιο μου πίκρα

Πάγο κάτω απ' το hoodie

[Chorus: Hawk]

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με σκηνικά

Λερωμένα φράγκα και ποινικά

Νύχτα, προστασίες, ναρκωτικά

Δε μιλάς τη γλώσσα, τον κώδικα

[Verse 3: Tsaki]

Το ποτό δεν κατεβαίνει, τότε τι μου το σερβίρει;

Μάγκο, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούνε να με κρίνουν

Τι κρατάω μέσα μου πες μου, μια καρδιά που δεν ανοίγει

Είμαι με τους δαίμονές μου, ό,τι λες δε θα πετύχει

Είδα νεκρό ό,τι αγαπάω, για ό,τι γίνει δε μ' αγγίζει

Προτιμώ να μη μιλάω, κάν' τον πούστη να δακρύσει

Έχουμε έρθει από τον πόνο, έχουμε έρθει από το τίποτα

Αιώνια στον χώρο, αυτό δεν το αγοράζουν χρήματα

[Chorus: Hawk]

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με σκηνικά

Λερωμένα φράγκα και ποινικά

Νύχτα, προστασίες, ναρκωτικά

Δε μιλάς τη γλώσσα, τον κώδικα