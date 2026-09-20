Άλμπουμ

Atmosphere

Έλενα Παπαρίζου

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Am I In Love
    Lights
    Day And Night
    Make You Mine
    I Will Find A Way
    Deep Trouble
    With You
    Holding You Now
    Real
    Everything About You
    My Kind Of Magic
    Wildfire
    Never Gonna Give You Up
    Again
    Out Of My Mind
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