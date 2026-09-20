Άλμπουμ

That’s How I Feel

Έλενα Παπαρίζου

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Je M’Adore
    I Didn’t Know
    Say Na Na Na
    Chocolate Flavour
    Home Is Where We Belong
    Total Disguise
    Devotion
    There Must Be a Way
    Hey You
    Just for You
    La La La
    Non Ero Io
    Total Disguise
    I Didn’t Know (Esc Version)
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