Άλμπουμ

DOWNTOWNGOONS

iLLEOo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    HYPERPUNK INTRO
    GODS – CL II
    WTF
    TUTU
    DONTKILLMYVIBE
    BON APPETIT
    INTERNATIONAL CLIQUE
    SQUAD PARTY
    TILL I DIE
    SKI
    OUTSIDE
    BABYDISCO
    NO STRESS
    MEMORIES OUTRO
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II σε βρεγμένο πεζοδρόμιο.
2026
YOULIE
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
MANA
Αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με την επιγραφή iLLEOominati II
2026
KOLOTOUBA
Εξώφυλλο τραγουδιού με μπλε γοτθικό σταυρό και τίτλο Doksa To Theo
2025
Doksa To Theo
Εξώφυλλο άλμπουμ Kalamari με εικονογράφηση καλαμαριού σε γαλάζιο φόντο
2025
Kalamari
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού single με δύο άνδρες και τον τίτλο BEKO
2025
BEKO