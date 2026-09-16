TILL I DIE
iLLEOo
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει
Το ρολοι κανει tiktak
Τρεχουμε στη γυρα για το big stack
Big pun τσεπη χοντρη
Θελω ναναι τιγκα
Get back σκαω σαν εφιαλτης μεσ'την νυχτα
Μπουλο σκαω στα VIP με το crew πιτα
Shut the fuck up!
Δεν νιωθουν την ομαδα
(pow, pow, pow, pow, )
Γιναν pr's και μαγαζατορες κατι παιδακια
Κατι μικροι που μεσ'τα κλαμπ ερχοντουσαν για τρακα
Τους κοβω την καριερα
Τακα-τακα, φαπα-φαπα
Τρωω ολο το χαρτι
Δεν λεω bon appetite (uh, uh)
Bitch ολα τα εχει πιει
Χυνει το νερο md (uh,uh)
Καιω ολο το μαγαζι μαζι μου εχει τρελαθει (uh,uh)
G squad οπου και αν παω μαζι μου το team
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει
Moon boots E.T, on god πιστοι
Χωνουν ABC και ειναι NPC
Carry το game σαν ADC
Και ειμαι MVP δεν ειναι τιμη
Throwback!
Ολοι οι δικοι μου πιστολια
Στη γειτονια μου εδινα βρομα
Δεντρα κατω στα υπογεια
Meanwhile
Εδινα ολο το bits να γινουν rich διναν νεφρο
Whitegold ολο το chain
Με τα διαμαντια ειναι σαν να νερο
Bodega γυαλια μεσ το βραδυ γιατι εχουμε ματι θολο
Γυρισαμε ολη την ελλαδα ειναι πισω η τσαντα γεματη με euro
Soldout!
Ειναι soldout θελουνε clout φοραμε bustdown
Γαμω τις πλατινες το εχω τερματισει οποτε get down bitch
Σας κουβαλαω στη πλατη
Ολο το gang μεσ'το party
Rollie η πολη ολη (tuut tuuut)
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει
Squad till i die
Σκαμε high παντα fly
Full hype τιγκα style
No cap flow πεταει
Gsquad yeah we ride
Gsquad we outside
Μπαινει μεσα superstar
Φετος το team μου γαμαει