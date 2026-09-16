Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει

Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει

Το ρολοι κανει tiktak

Τρεχουμε στη γυρα για το big stack

Big pun τσεπη χοντρη

Θελω ναναι τιγκα

Get back σκαω σαν εφιαλτης μεσ'την νυχτα

Μπουλο σκαω στα VIP με το crew πιτα

Shut the fuck up!

Δεν νιωθουν την ομαδα

(pow, pow, pow, pow, )

Γιναν pr's και μαγαζατορες κατι παιδακια

Κατι μικροι που μεσ'τα κλαμπ ερχοντουσαν για τρακα

Τους κοβω την καριερα

Τακα-τακα, φαπα-φαπα

Τρωω ολο το χαρτι

Δεν λεω bon appetite (uh, uh)

Bitch ολα τα εχει πιει

Χυνει το νερο md (uh,uh)

Καιω ολο το μαγαζι μαζι μου εχει τρελαθει (uh,uh)

G squad οπου και αν παω μαζι μου το team

Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει

Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει

Moon boots E.T, on god πιστοι

Χωνουν ABC και ειναι NPC

Carry το game σαν ADC

Και ειμαι MVP δεν ειναι τιμη

Throwback!

Ολοι οι δικοι μου πιστολια

Στη γειτονια μου εδινα βρομα

Δεντρα κατω στα υπογεια

Meanwhile

Εδινα ολο το bits να γινουν rich διναν νεφρο

Whitegold ολο το chain

Με τα διαμαντια ειναι σαν να νερο

Bodega γυαλια μεσ το βραδυ γιατι εχουμε ματι θολο

Γυρισαμε ολη την ελλαδα ειναι πισω η τσαντα γεματη με euro

Soldout!

Ειναι soldout θελουνε clout φοραμε bustdown

Γαμω τις πλατινες το εχω τερματισει οποτε get down bitch

Σας κουβαλαω στη πλατη

Ολο το gang μεσ'το party

Rollie η πολη ολη (tuut tuuut)

Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει

Squad till i die

Σκαμε high παντα fly

Full hype τιγκα style

No cap flow πεταει

Gsquad yeah we ride

Gsquad we outside

Μπαινει μεσα superstar

Φετος το team μου γαμαει