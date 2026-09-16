Άλμπουμ

GENESIS

Ivan Greko

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    AMIRI
    HAPPY BIRTHDAY
    400
    $
    PHILIP PLEIN
    LEMONATTI
    AMSTERDAM
    ΦΕΓΓΑΡΙ
    OKAY
    HYPERTRAP
    BALENCIAGA
    DON’T GIVE A FUCK
    DRUG DEALER FREESTYLE
    AI
    DRIP
    GUCCI BAG
    ΣΟΥΜΕΛΑ
    ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ
    PELEGRINO
    MAKE UP
    SKELLY
    ΜΑΝΑ
    OVERDOSE
    SKIT
    DESIGNER DRUGS
    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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