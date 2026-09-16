OVERDOSE
Ivan Greko
Η Mad House Records παρουσιάζει τη νέα "καυτή" συνεργασία των Lil Pop, Ypo και Ivan Greko.…
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[Chorus: Lil Pop]
Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια
Με βρίσκουν paused (ooh)
Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie
Τρέχω όλη μέρα για το money
Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money
[Verse 1: Lil Pop]
Έλα, δεν είχα ούτε να φάω τώρα πένα
Δέκα πόρνες από πίσω περνά
Όλες θέλουν μόνο εμένα, όχι εσένα
Ξέρω πως με θέλει πάλι ο μπάτσος μέσα
Μα η κόρη του ακούει εμένα
Βλέπει τις κόρες μου και παίζει θέμα
Δεν πάω μέσα
Φέρε, φέρε μπουκάλια φίλε ανοίγω
Εφόσον βγάζω λεφτά από τον ήχο
Παλιά δεν είχα ούτε για τον ήχο
Belaire ανοίγω
Νιώσε, σου 'πα από τότε βράδυ πως θα γίνω
Θέλατε όλοι να αποτύχω
Τώρα πάτε όλοι τοίχο-τοίχο
Μην σας πετύχω
[Chorus: Lil Pop]
Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια
Με βρίσκουν paused (ooh)
Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie
Τρέχω όλη μέρα για το money
Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money
[Verse 2: Ivan Greko]
Overdose ζαλισμένος απ' τα xannia
Πίνω στη δίκη και είμαι κομμάτια
Τα λεφτά του κόσμου θα έδινα όλα για τα δικά σου μάτια
Γίνομαι κομμάτια με τα δικά σου μάτια
Θέλω όλη τη νύχτα να 'σαι εδώ
Σοκολάτα colo-colombiana
Στρίβω μαριχουάνα
Τώρα θέλω να έρθεις εδώ
[Chorus: Lil Pop]
Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια
Με βρίσκουν paused (ooh)
Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie
Τρέχω όλη μέρα για το money
Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money
[Verse 3: YPO]
Δυο μπουκάλια Grey Goose
Διακοπές στη Santa Cruz
Τρώω μόνο αστακούς
Τα μοντέλα Moulin Rouge
Να μου λένε mon amour
Στο κρεβάτι μου παρκούρ
Studio έχω και on tour
Απ' το ντουζ πάω στο booth
Στο λαιμό μου έγχρωμοι
Να χορεύουν μέανδροι
Να πετρώνουν μέδουσες
Δεν ξεχνώ με πούλησες
Ζήσε μέσα στην απάτη
Πέντε ευρώ το camping
Να σε βλέπω να πετάω Abu Dhabi
[Chorus: Lil Pop]
Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια
Με βρίσκουν paused (ooh)
Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie
Τρέχω όλη μέρα για το money
Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money