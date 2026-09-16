Η Mad House Records παρουσιάζει τη νέα "καυτή" συνεργασία των Lil Pop, Ypo και Ivan Greko.…

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[Chorus: Lil Pop]

Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια

Με βρίσκουν paused (ooh)

Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie

Τρέχω όλη μέρα για το money

Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money

[Verse 1: Lil Pop]

Έλα, δεν είχα ούτε να φάω τώρα πένα

Δέκα πόρνες από πίσω περνά

Όλες θέλουν μόνο εμένα, όχι εσένα

Ξέρω πως με θέλει πάλι ο μπάτσος μέσα

Μα η κόρη του ακούει εμένα

Βλέπει τις κόρες μου και παίζει θέμα

Δεν πάω μέσα

Φέρε, φέρε μπουκάλια φίλε ανοίγω

Εφόσον βγάζω λεφτά από τον ήχο

Παλιά δεν είχα ούτε για τον ήχο

Belaire ανοίγω

Νιώσε, σου 'πα από τότε βράδυ πως θα γίνω

Θέλατε όλοι να αποτύχω

Τώρα πάτε όλοι τοίχο-τοίχο

Μην σας πετύχω

[Chorus: Lil Pop]

Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια

Με βρίσκουν paused (ooh)

Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie

Τρέχω όλη μέρα για το money

Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money

[Verse 2: Ivan Greko]

Overdose ζαλισμένος απ' τα xannia

Πίνω στη δίκη και είμαι κομμάτια

Τα λεφτά του κόσμου θα έδινα όλα για τα δικά σου μάτια

Γίνομαι κομμάτια με τα δικά σου μάτια

Θέλω όλη τη νύχτα να 'σαι εδώ

Σοκολάτα colo-colombiana

Στρίβω μαριχουάνα

Τώρα θέλω να έρθεις εδώ

[Chorus: Lil Pop]

Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια

Με βρίσκουν paused (ooh)

Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie

Τρέχω όλη μέρα για το money

Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money

[Verse 3: YPO]

Δυο μπουκάλια Grey Goose

Διακοπές στη Santa Cruz

Τρώω μόνο αστακούς

Τα μοντέλα Moulin Rouge

Να μου λένε mon amour

Στο κρεβάτι μου παρκούρ

Studio έχω και on tour

Απ' το ντουζ πάω στο booth

Στο λαιμό μου έγχρωμοι

Να χορεύουν μέανδροι

Να πετρώνουν μέδουσες

Δεν ξεχνώ με πούλησες

Ζήσε μέσα στην απάτη

Πέντε ευρώ το camping

Να σε βλέπω να πετάω Abu Dhabi

[Chorus: Lil Pop]

Overdose στο σαλόνι απ' τα χάπια

Με βρίσκουν paused (ooh)

Το μυαλό γυρνάει σαν να 'ναι ρόδα από motocross dose dose xannie

Τρέχω όλη μέρα για το money

Dose dose dose xannie τρέχω όλη μέρα για το money