Άλμπουμ

Ta Kala Koritsia

Josephine

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Μοίρα
    Τα Καλά Κορίτσια
    Τηλέφωνο
    Πριγκίπισσα
    Καθρέφτη Καθρεφτάκι Μου
    Μπερδέματα
    Game
    Mala
    Απαγορεύεται
    Πολύ Πολύ
    Είσαι Μια Θεά – 2023 Version
    Έρωτα Μου
    Πυρκαγιά
    Κύμα Μου
    Γεια Σου
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