Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Manos Loizos Meta
Κατερίνα Ντούσκα
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Ο Δρόμος
Magpie’s Call – Inspired by “To Zeibekiko Tis Evdokias”
Ο Γέρο Νέγρο Τζιμ
Αχ Χελιδόνι Μου
Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
Δεν Θα Ξαναγαπήσω
Μια Καλημέρα
Το Λαϊκό Το Καφενείο
Κι Εγώ Σαν Πόλη
Πάνε Να Πεις
Σ’ Ακολουθώ
Η Δουλειά Κάνει Τους Άντρες
Δεν Θα Ξαναγαπήσω
Σεβάχ Ο Θαλασσινός
Αυτό Το Αγόρι Με Τα Μάτια Τα Μέλια
Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο
Το Σιριαλ
Πόσο Σ’ Αγαπώ
Και Αν Τα Μάτια Σου (Αχ, Τα Μάτια Σου)
Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει
Καρτ Ποστάλ
Σε Πεδε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή
Χρυσό Πουλί Μου (Ο Ήλιος Πάει Να Δ
Μη Με Ρωτάς
Σε Ψάχνω
Ο Αρχηγός (Il Capitano)
Νανούρισμα
Κανένας Δε Μου Μίλησε
Όλα Σε Θυμίζουν
Η Δίκη Μου
To Palio Roloi – Remix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη