Άλμπουμ

Manos Loizos Meta

Κατερίνα Ντούσκα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Δρόμος
    Magpie’s Call – Inspired by “To Zeibekiko Tis Evdokias”
    Ο Γέρο Νέγρο Τζιμ
    Αχ Χελιδόνι Μου
    Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
    Δεν Θα Ξαναγαπήσω
    Μια Καλημέρα
    Το Λαϊκό Το Καφενείο
    Κι Εγώ Σαν Πόλη
    Πάνε Να Πεις
    Σ’ Ακολουθώ
    Η Δουλειά Κάνει Τους Άντρες
    Δεν Θα Ξαναγαπήσω
    Σεβάχ Ο Θαλασσινός
    Αυτό Το Αγόρι Με Τα Μάτια Τα Μέλια
    Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο
    Το Σιριαλ
    Πόσο Σ’ Αγαπώ
    Και Αν Τα Μάτια Σου (Αχ, Τα Μάτια Σου)
    Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει
    Καρτ Ποστάλ
    Σε Πεδε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή
    Χρυσό Πουλί Μου (Ο Ήλιος Πάει Να Δ
    Μη Με Ρωτάς
    Σε Ψάχνω
    Ο Αρχηγός (Il Capitano)
    Νανούρισμα
    Κανένας Δε Μου Μίλησε
    Όλα Σε Θυμίζουν
    Η Δίκη Μου
    To Palio Roloi – Remix
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