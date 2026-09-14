Άλμπουμ

Manos Loizos Meta

Κατερίνα Ντούσκα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Δρόμος
    Magpie’s Call – Inspired by “To Zeibekiko Tis Evdokias”
    Ο Γέρο Νέγρο Τζιμ
    Αχ Χελιδόνι μου
    Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
    Δεν Θα Ξαναγαπήσω
    Μια Καλημέρα
    Το Λαϊκό Το Καφενείο
    Κι Εγώ Σαν Πολύ
    Πάνε Να Πεις
    Σ’ Ακολουθώ
    Η Δουλιά Κάνει Τους Άνδρες
    Δεν Θα Ξαναγαπήσω
    Σεβάχ Ο Θαλασσινός
    Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο
    Αυτό Το Αγόρι Με Τα Μάτια Τα Μέλια
    Το Σιριαλ
    Πόσο Σ’ Αγαπώ
    Κι Αν Τα Μάτια Σου (Αχ, Τα Μάτια Σου)
    Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει
    Καρτ Ποστάλ
    Σε Πέντε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή
    Χρυσό Πουλί Μου (Ο Ήλιος Πάει Ν
    Νανούρισμα (Θα Κερδίσω)
    Σε Ψάχνω
    Μη Με Ρωτάς
    Νανούρισμα
    Ο Αρχηγός (Il Capitano)
    Όλα Σε Θυμίζουν
    Κανένας Δε Μου Μίλησε
    Το Παλιό Ρολόι – Ρέμιξ
    Η Δίκη Μου
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