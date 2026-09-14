Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Manos Loizos Meta
Κατερίνα Ντούσκα
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Ο Δρόμος
Magpie’s Call – Inspired by “To Zeibekiko Tis Evdokias”
Ο Γέρο Νέγρο Τζιμ
Αχ Χελιδόνι μου
Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
Δεν Θα Ξαναγαπήσω
Μια Καλημέρα
Το Λαϊκό Το Καφενείο
Κι Εγώ Σαν Πολύ
Πάνε Να Πεις
Σ’ Ακολουθώ
Η Δουλιά Κάνει Τους Άνδρες
Δεν Θα Ξαναγαπήσω
Σεβάχ Ο Θαλασσινός
Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο
Αυτό Το Αγόρι Με Τα Μάτια Τα Μέλια
Το Σιριαλ
Πόσο Σ’ Αγαπώ
Κι Αν Τα Μάτια Σου (Αχ, Τα Μάτια Σου)
Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει
Καρτ Ποστάλ
Σε Πέντε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή
Χρυσό Πουλί Μου (Ο Ήλιος Πάει Ν
Νανούρισμα (Θα Κερδίσω)
Σε Ψάχνω
Μη Με Ρωτάς
Νανούρισμα
Ο Αρχηγός (Il Capitano)
Όλα Σε Θυμίζουν
Κανένας Δε Μου Μίλησε
Το Παλιό Ρολόι – Ρέμιξ
Η Δίκη Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη