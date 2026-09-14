Manos Loizos Meta

Ο Δρόμος

Magpie’s Call – Inspired by “To Zeibekiko Tis Evdokias”

Ο Γέρο Νέγρο Τζιμ

Αχ Χελιδόνι μου

Η Πιο Όμορφη Θάλασσα

Δεν Θα Ξαναγαπήσω

Μια Καλημέρα

Το Λαϊκό Το Καφενείο

Κι Εγώ Σαν Πολύ

Πάνε Να Πεις

Σ’ Ακολουθώ

Η Δουλιά Κάνει Τους Άνδρες

Δεν Θα Ξαναγαπήσω

Σεβάχ Ο Θαλασσινός

Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο

Αυτό Το Αγόρι Με Τα Μάτια Τα Μέλια

Το Σιριαλ

Πόσο Σ’ Αγαπώ

Κι Αν Τα Μάτια Σου (Αχ, Τα Μάτια Σου)

Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει

Καρτ Ποστάλ

Σε Πέντε Ώρες Ξημερώνει Κυριακή

Χρυσό Πουλί Μου (Ο Ήλιος Πάει Ν

Νανούρισμα (Θα Κερδίσω)

Σε Ψάχνω

Μη Με Ρωτάς

Νανούρισμα

Ο Αρχηγός (Il Capitano)

Όλα Σε Θυμίζουν

Κανένας Δε Μου Μίλησε

Το Παλιό Ρολόι – Ρέμιξ

Η Δίκη Μου