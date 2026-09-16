Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
Kalispera (Aroma Elladas)
Κατερίνα Λιόλιου
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Πες Μου Κάτι
Απόψε Θέλω
Τα Καλύτερα Παιδιά
Όμορφη Σαν Την Ελλάδα
Πιάσε Μια Μπύρα
Καλησπέρα
Να Να Να – Τραγουδώ Για Σένα
Πώς Το Κάνεις Αυτό
Κάτι Μαγικό
Αχ Καρδούλα Μου
Εμένα
Σήκωσε Το Τηλέφωνο
Σου Απαγορεύεται
Με Θέλεις Σε Θέλω
Για Πάντα
Άντε στην υγεία σου
Να Σε Χαίρεται
Πάλι Νύχτα
Επισκέπτης
Χαράματα
Σε Προσέχω
Θα Μας Μάθει Όλη Η Χώρα
Vale
Βράδια Αξημέρωτα
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