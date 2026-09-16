Άλμπουμ

12 Ores Akoma

Κατερίνα Στικούδη

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Πρόλογος
    Μια Κοινωνία, Μια Ιστορία
    Στέρνη Μου Γνώση
    Βήμα Μπροστά
    Παραλήρημα – Σκιτ
    Μια Καλή Κριτική
    Για Το Χαρτί
    Ζωή Μυστήρια
    Δύο
    Rodriguez
    Απ’ Τα Ψηλά Στα Χαμηλά
    Επίλογος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
To Eidolo Sou
Ασπρόμαυρη φωτογραφία γυναίκας με κορσέ και μπότες σε βραχώδες τοπίο με τους τίτλους STKD και F.A.M.E.
2025
F.A.M.E.
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με εντυπωσιακά ρούχα για το εξώφυλλο του single Bomba.
2024
Bomba
Γυναίκα τραγουδίστρια με στέμμα, λευκό τοπ και ροζ φτερά σε εξώφυλλο τραγουδιού
2023
Poly Poly Poly
Εορταστικό εξώφυλλο με γυναίκα και αγόρι μέσα σε χριστουγεννιάτικη μπάλα
2023
Have Yourself A Merry Little Christmas
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με κομψά φορέματα σε κόκκινο φόντο για εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Évidemment (Duet Version)