Άλμπουμ

To Eidolo Sou

Κατερίνα Στικούδη

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Το Είδωλο Σου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρη φωτογραφία γυναίκας με κορσέ και μπότες σε βραχώδες τοπίο με τους τίτλους STKD και F.A.M.E.
2025
F.A.M.E.
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με εντυπωσιακά ρούχα για το εξώφυλλο του single Bomba.
2024
Bomba
Γυναίκα τραγουδίστρια με στέμμα, λευκό τοπ και ροζ φτερά σε εξώφυλλο τραγουδιού
2023
Poly Poly Poly
Εορταστικό εξώφυλλο με γυναίκα και αγόρι μέσα σε χριστουγεννιάτικη μπάλα
2023
Have Yourself A Merry Little Christmas
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με κομψά φορέματα σε κόκκινο φόντο για εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Évidemment (Duet Version)
Τραγουδίστρια με λαμπερό τοπ και δύο άνδρες με γυαλιά ηλίου σε εξώφυλλο τραγουδιού
2023
Rockstar