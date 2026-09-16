Το Είδωλο Σου

Βλέπω το μέλλον μου

Μπροστά μου είναι γραμμένο

Μην ξανά πάρεις τηλ είναι κατειλημμένο

Άκου λοιπόν καλά κράτα σημειωμένο

Με τόσα ψέματα που λες μαζί σου εγώ δεν μένω

Έφυγα, έφυγα

Και δεν ξανά γυρίζω

Έφυγα, έφυγα

Μόνη εγώ θα ζήσω

Έφυγα, έφυγα, έφυγα

Κάτσε καλά με έχεις για Θεό σου

Φεύγω γιατί χαμηλό το επίπεδό σου

Μη λες πολλά δε με θέλεις για εχθρό σου

Στο υπογράφει το είδωλό σου

Κάτσε καλά με έχεις για Θεό σου

Φεύγω γιατί χαμηλό το επίπεδό σου

Μη λες πολλά δε με θέλεις για εχθρό σου

Στο υπογράφει το είδωλό σου

Το είχα πει αυτός δεν κάνει για πολλά

Προσπάθησα πολύ μα τώρα είναι αργά

Λέω να πηγαίνω και σε καλή μεριά

Εκείνη που είχες αγκαλιά και έδινες φιλιά

Έφυγα, έφυγα

Και δεν ξανά γυρίζω

Έφυγα, έφυγα

Μόνη εγώ θα ζήσω

Έφυγα, έφυγα, έφυγα

Κάτσε καλά με έχεις για Θεό σου

Φεύγω γιατί χαμηλό το επίπεδό σου

Μη λες πολλά δε με θέλεις για εχθρό σου

Στο υπογράφει το είδωλό σου

Κάτσε καλά με έχεις για Θεό σου

Φεύγω γιατί χαμηλό το επίπεδό σου

Μη λες πολλά δε με θέλεις για εχθρό σου

Στο υπογράφει το είδωλό σου