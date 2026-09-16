Άλμπουμ

G.R.E.Y.

Κατερίνα Στικούδη

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Φαδασου
    Δεν Ξέρει Να Χορεύει
    Ας Μείνουμε Φίλοι
    Ό,τι κι αν συμβεί
    Πλαστικό Χαμόγελο
    Στο Ρυθμό Της Καρδιάς
    Ζωές Που Δε Χωρίζουν
    Αδια Θέση
    Σκοτεινή Πλευρά Της Γης
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
To Eidolo Sou
Ασπρόμαυρη φωτογραφία γυναίκας με κορσέ και μπότες σε βραχώδες τοπίο με τους τίτλους STKD και F.A.M.E.
2025
F.A.M.E.
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με εντυπωσιακά ρούχα για το εξώφυλλο του single Bomba.
2024
Bomba
Γυναίκα τραγουδίστρια με στέμμα, λευκό τοπ και ροζ φτερά σε εξώφυλλο τραγουδιού
2023
Poly Poly Poly
Εορταστικό εξώφυλλο με γυναίκα και αγόρι μέσα σε χριστουγεννιάτικη μπάλα
2023
Have Yourself A Merry Little Christmas
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες ποζάρουν με κομψά φορέματα σε κόκκινο φόντο για εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Évidemment (Duet Version)