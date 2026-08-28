Άλμπουμ

I Mousiki Mou

Κατερίνα Στικούδη

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Η Μουσική Μου
    Σενάριο
    Δεν Θα Νιώθουμε Πόνο
    Σαν Σφαίρες Στην Καρδιά
    Love
    Βγάλτα!
    Ψυχική Χρεοκοπία
    Coconut Tree (Kane Me Na Meino) (feat. Mohombi)
    Δε Με Ξέρεις
    Εμμονή (feat. Νεύμα)
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