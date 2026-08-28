Ψυχική Χρεοκοπία

Κατερίνα Στικούδη

Από το Άλμπουμ I Mousiki Mou που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify