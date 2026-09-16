Άλμπουμ

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Kidd

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    TRAPJAZZ
    SMOKE
    FRATELLO MIO
    ΠΑΣΑ
    SPOT
    DOLLA DOLLA
    RS
    UMG
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single KIDD με τίτλο Molis Gnoristikame σε ροζ και μαύρο χρώμα.
2026
MOLIS GNORISTIKAME
Ασπρόμαυρη φωτογραφία δύο ανδρών σε παραλία με μαύρο φόντο
2026
ASSOTOS MANH
Τρεις άνδρες σε εξωτερικό στούντιο ηχογράφησης δίπλα σε πισίνα τη νύχτα
2026
ΠΤΩΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑΡΣ
Εξώφυλλο άλμπουμ με νεαρό άνδρα με τατουάζ, ξανθά μαλλιά και χρυσές αλυσίδες.
2026
FOREVER RICH DELUXE
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Forever Rich που απεικονίζει νεαρό άνδρα με τατουάζ και κοσμήματα
2026
FOREVER RICH
Εικονογράφηση τύπου anime με δύο νέους άνδρες μέσα σε αυτοκίνητο, με τον έναν να κρατά χαρτονομίσματα.
2026
ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ