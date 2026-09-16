[Intro]
Τα μαζεύω dolla dolla
Destiny
Δεν αράζω θέλω παραπάνω
Prrr
[Chorus: Khay Be,
Kidd
]
Τα μαζεύω dolla dolla
Mοιράζω στην ομάδα
Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα
Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)
Γιατί όσα κι αν βγάλω
Δεν αράζω θέλω παραπάνω
Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο
Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω
(yeahh)
[Verse 1: Kidd]
Τα διαμάντια στο λαιμό μου με βαραίνουν
Πρώτα δεν με πηγαίνουν μετά τσιμπούκια μου παίρνουν
Στο κινητό κουνιούνται βρίζουνε και μου την μπαίνουν
Κ' όταν τους πιάνω από κοντά όλοι κάτι παθαίνουν
Είμαι ο Franklin Saint την Αθήνα κάνω snowfall
Έριξες μια φορά και αυτή ήτανε στο paintball
Σκάμε και σας βαραμε με ρόπαλα baseball
Βαράμε τρίποντα, εσείς βαράτε airball
Στο κεφάλι του κοντα [?]
Έχει να μαζέψει πολλές
Σε κάτι δευτερόλεπτα ξεκινάμε πιστολιές
Κοκα μέσα στο pirex
Καίω τα φράγκα μου ξαναβγάζω τα διπλά
Εμφανίζω τα λεφτά
Απ' το πουθενά
Σαν να κάνω μαγικά
Το ζω γιατί είμαι superstar (yeah)
[Chorus: Khay Be,
Kidd
]
Τα μαζεύω dolla dolla
Mοιράζω στην ομάδα
Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα
Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)
Γιατί όσα κι αν βγάλω
Δεν αράζω θέλω παραπάνω
Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο
Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω
(yeahh)
[Verse 2: Khay Be]
Νέο glock 4.5 είναι κάτω απ' το τεμπέλι
Tmax 560, 15 χέρι
Mustang GT, το πατάω δεν με βλέπει
Φου φου σαν τα cheins σου fake gangsterι
Aν τον πετύχουμε να κάνει lacking ποιος ξέρει
Κυνηγητό θα είναι Tom & Jerry
Δεν θα 'νε βοηθείας αλλά δωσ' του ένα χέρι (uh, uh, uh)
Calash, clip banana, King Kong
Τον αφήνουμε σταματημένο pit stop
Ο bro μου με το νυστέρι γιατρός
Μην του μιλάς γίνεται νευρικός
Mentality, όσο τυπώνουν θα μαζεύω χαρτί
Είμαστε πάντα ready για τη στραβή
Προσευχή να μην πάθει εμπλοκή (yeahh)
[Chorus: Khay Be,
Kidd
]
Τα μαζεύω dolla dolla
Mοιράζω στην ομάδα
Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα
Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)
Γιατί όσα κι αν βγάλω
Δεν αράζω θέλω παραπάνω
Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο
Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω
(yeahh)