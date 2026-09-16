[Intro]

Τα μαζεύω dolla dolla

Destiny

Δεν αράζω θέλω παραπάνω

Prrr

[Chorus: Khay Be,

Kidd

]

Τα μαζεύω dolla dolla

Mοιράζω στην ομάδα

Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα

Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)

Γιατί όσα κι αν βγάλω

Δεν αράζω θέλω παραπάνω

Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο

Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω

(yeahh)

[Verse 1: Kidd]

Τα διαμάντια στο λαιμό μου με βαραίνουν

Πρώτα δεν με πηγαίνουν μετά τσιμπούκια μου παίρνουν

Στο κινητό κουνιούνται βρίζουνε και μου την μπαίνουν

Κ' όταν τους πιάνω από κοντά όλοι κάτι παθαίνουν

Είμαι ο Franklin Saint την Αθήνα κάνω snowfall

Έριξες μια φορά και αυτή ήτανε στο paintball

Σκάμε και σας βαραμε με ρόπαλα baseball

Βαράμε τρίποντα, εσείς βαράτε airball

Στο κεφάλι του κοντα [?]

Έχει να μαζέψει πολλές

Σε κάτι δευτερόλεπτα ξεκινάμε πιστολιές

Κοκα μέσα στο pirex

Καίω τα φράγκα μου ξαναβγάζω τα διπλά

Εμφανίζω τα λεφτά

Απ' το πουθενά

Σαν να κάνω μαγικά

Το ζω γιατί είμαι superstar (yeah)

[Chorus: Khay Be,

Kidd

]

Τα μαζεύω dolla dolla

Mοιράζω στην ομάδα

Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα

Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)

Γιατί όσα κι αν βγάλω

Δεν αράζω θέλω παραπάνω

Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο

Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω

(yeahh)

[Verse 2: Khay Be]

Νέο glock 4.5 είναι κάτω απ' το τεμπέλι

Tmax 560, 15 χέρι

Mustang GT, το πατάω δεν με βλέπει

Φου φου σαν τα cheins σου fake gangsterι

Aν τον πετύχουμε να κάνει lacking ποιος ξέρει

Κυνηγητό θα είναι Tom & Jerry

Δεν θα 'νε βοηθείας αλλά δωσ' του ένα χέρι (uh, uh, uh)

Calash, clip banana, King Kong

Τον αφήνουμε σταματημένο pit stop

Ο bro μου με το νυστέρι γιατρός

Μην του μιλάς γίνεται νευρικός

Mentality, όσο τυπώνουν θα μαζεύω χαρτί

Είμαστε πάντα ready για τη στραβή

Προσευχή να μην πάθει εμπλοκή (yeahh)

[Chorus: Khay Be,

Kidd

]

Τα μαζεύω dolla dolla

Mοιράζω στην ομάδα

Tο 9αρι μου καυτό σαν λάβα

Αν τον πετύχω θα τον κάνω πουτάνα (yeahh)

Γιατί όσα κι αν βγάλω

Δεν αράζω θέλω παραπάνω

Δεν χορταίνω χρήμα θέλω κι άλλο

Δεν φοβάμαι ούτε το να πεθάνω

(yeahh)