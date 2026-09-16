Άλμπουμ

Kings

Kings

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Emotional Vinyl
    Melody Rub
    Slumber Lifetime
    Serenade Saucy
    Cigar Americano
    Dessert Fashioned
    Alert Turntable
    Royal Ensemble
    Passionate Midday
    Space Moral
    Drinkers County
    Bubbly Express
    Foyer Sexy
    Colours Vineyard
    Address Lucky
    Secrets Flashy
    Chalet Exclusive
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ένα χρυσό στέμμα στον ουρανό ανάμεσα σε σύννεφα.
2025
Στον Έβδομο Ουρανό
Εξώφυλλο άλμπουμ Shangri-La με τροπική παραλία, φοίνικες και φωτεινό ήλιο.
2025
シャングリラ
Εξώφυλλο τραγουδιού με ρουλέτα, χαρτονομίσματα και νυχτερινή πόλη με τίτλο Mavra Mesanyxta
2025
Μαύρα Μεσάνυχτα
2025
Everything Blessed
2024
Person
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο Sou Kou, αεροπλάνο και ουρανό
2024
Σουκού