Άλμπουμ

Person

Kings

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Person
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ένα χρυσό στέμμα στον ουρανό ανάμεσα σε σύννεφα.
2025
Στον Έβδομο Ουρανό
Εξώφυλλο άλμπουμ Shangri-La με τροπική παραλία, φοίνικες και φωτεινό ήλιο.
2025
シャングリラ
Εξώφυλλο τραγουδιού με ρουλέτα, χαρτονομίσματα και νυχτερινή πόλη με τίτλο Mavra Mesanyxta
2025
Μαύρα Μεσάνυχτα
2025
Everything Blessed
2024
Kings
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο Sou Kou, αεροπλάνο και ουρανό
2024
Σουκού