Άλμπουμ

Atardecer

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Atardecer
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που ποζάρουν μαζί.
2026
Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu
Νέος άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή μιας λευκής εκκλησίας τραβάει το σχοινί της καμπάνας
2026
KABANES
Νεαρός άνδρας σε λευκή στέγη εκκλησίας με καμπαναριό και σταυρό κάτω από γαλάζιο ουρανό.
2026
TA NISIOTIKA PAIDIA
Νεαρός άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή λευκής εκκλησίας να χτυπάει την καμπάνα.
2026
ΚΑΒΑΝΕΣ
Γραφικό λογότυπο με τη λέξη XATIRI και σχέδιο πορτοκαλί μαργαρίτας σε λευκό φόντο
2026
Χαίρετε
Εξώφυλλο άλμπουμ με πέτρινη καρδιά που έχει χαραγμένο χαμογελαστό πρόσωπο
2026
Αχ Καρδιά Μου – Remix