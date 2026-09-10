Atardecer

Κωνσταντίνος Αργυρός

Από το Άλμπουμ Atardecer που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

[Intro]

Y su voz puede ver

Cuando te miro una princesa

Contigo que despierto esté

Te veo en cada atardecer

Si no te tengo amor sueño

Contigo que tú ya no estás

Quiero de nuevo verte regresar

No esperes más

No te detengas

Me vas a venar

Me vas a llamar

Si apagas la luz me vas a buscar

Todo lo que fuimos todo lo que hicimos

Cuando no esté le vas a extrañar te quiero

Confesar que como tú no existe nada

Igual te quiero de verdad te quiero mía

Y de nadie

Más pies más ciego que que quién lo

Quiere ver no me dejes de hablar

Silencio me va matar matar de

Amor matar de

Amor como feo eres

[Música]

Tú si te legas yo tengo

Frío e eres

Tú me quiero quemar quemar

Contigo mis ojos pueden ver cuando te

Miro una

Princesa sueño contigo que despierto

Esté te veo en

Atardecer si no te detengo amor sueño

Contigo a que tú ya no estás quiero de

Nuevo verte regresar

No esperes más no te detengas

[Música]

Y cada verano quiero bien que te

Recuerdes estaré pensando donde quiera

Que te encuentres si vieras con mis ojos

Lo que ven cuando te miran sabrías que

Te amo que estás hecha mi medida fe que

Eres tú

Si te alegas yo tengo feo

Con fe que eres

Tú quiero quemar quemar

[André Reyes]

Contigo vamos a bailar vamos a cantar

Con el mismo

Gipsi no podéis parar vamos a cantar

Vamos a bailar con el ritmo

Gipsi no podéis

Bailar mi hermano mío yo canto

Contigo por el mundo

Entero yo estoy

Contigo mano de la

Mano yo te quiero tanto viva el arte el

Arte eres tú hola Constantino

Si teas yo

Tengo la música del mundo vamos

Feiero quemar quemar

Contigo mis ojos pueden ver cuando te

Miro una princesa

Sueño contigo aunque despierto esté

Te veo en cada atardecer

Signo de tengo amor sueño contigo aunque

Tú ya no estás quiero de nuevo verte

Regresar no esperes más no te detengas

La música del mundo

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