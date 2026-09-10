Atardecer
Κωνσταντίνος Αργυρός
[Intro]
Y su voz puede ver
Cuando te miro una princesa
Contigo que despierto esté
Te veo en cada atardecer
Si no te tengo amor sueño
Contigo que tú ya no estás
Quiero de nuevo verte regresar
No esperes más
No te detengas
Me vas a venar
Me vas a llamar
Si apagas la luz me vas a buscar
Todo lo que fuimos todo lo que hicimos
Cuando no esté le vas a extrañar te quiero
Confesar que como tú no existe nada
Igual te quiero de verdad te quiero mía
Y de nadie
Más pies más ciego que que quién lo
Quiere ver no me dejes de hablar
Silencio me va matar matar de
Amor matar de
Amor como feo eres
[Música]
Tú si te legas yo tengo
Frío e eres
Tú me quiero quemar quemar
Contigo mis ojos pueden ver cuando te
Miro una
Princesa sueño contigo que despierto
Esté te veo en
Atardecer si no te detengo amor sueño
Contigo a que tú ya no estás quiero de
Nuevo verte regresar
No esperes más no te detengas
[Música]
Y cada verano quiero bien que te
Recuerdes estaré pensando donde quiera
Que te encuentres si vieras con mis ojos
Lo que ven cuando te miran sabrías que
Te amo que estás hecha mi medida fe que
Eres tú
Si te alegas yo tengo feo
Con fe que eres
Tú quiero quemar quemar
[André Reyes]
Contigo vamos a bailar vamos a cantar
Con el mismo
Gipsi no podéis parar vamos a cantar
Vamos a bailar con el ritmo
Gipsi no podéis
Bailar mi hermano mío yo canto
Contigo por el mundo
Entero yo estoy
Contigo mano de la
Mano yo te quiero tanto viva el arte el
Arte eres tú hola Constantino
Si teas yo
Tengo la música del mundo vamos
Feiero quemar quemar
Contigo mis ojos pueden ver cuando te
Miro una princesa
Sueño contigo aunque despierto esté
Te veo en cada atardecer
Signo de tengo amor sueño contigo aunque
Tú ya no estás quiero de nuevo verte
Regresar no esperes más no te detengas
La música del mundo