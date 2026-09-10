Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
DJ Krazy Kon presents Greece Mix, Vol. 29
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Περνάμε Καλά – Μικστ
Αεροπλάνο (Remix) – Mixed
Σ’ Αγαπάω Γιατί – Mixed
Σε Πήρα Σοβαρά – Μιξ
Eipes – Mixed
Φύλλο Και Φτερό Ρέμιξ – Μιξντ
Mallia Kouvaria – Mixed
Τέτοια Ώρα Τέτοια Λόγια – Mixed
Όλα Στον Αέρα – Mixed
Απόψε Θέλω – Mixed
Υπερβολές – Μικστ
Mythos – Mixed
Ναι Ναι Ναι – Μιξντ
Shik Shak Shock – Mixed
Έκπτωτος Άγγελος – Mixed
Είμαι Εδώ Για Σένα – Mixed
Αχ Ελλάδα – Μιξντ
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