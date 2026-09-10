Σ’ Αγαπάω Γιατί – Mixed

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή

χωρίς εσένα σε αυτήν την ζωή.

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί

σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ.

Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού

χαζεύαμε τα χρώματα του ουρανού

και αφού πήρες τον έλεγχο του μυαλού

ταξιδεύω μαζί σου.

Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χορό

χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ

μου βγάζεις τον καλύτερο μου εαυτό

και για αυτό σ' αγαπώ.

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή

χωρίς εσένα σε αυτήν την ζωή.

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί

σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ.

Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή

που ξέρει το σωστό και πως να το πει

κάθε μέρα γίνεται και ποιο δυνατή

και εγώ ξέρω γιατί.

Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χορό

χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ

μου βγάζεις τον καλύτερο μου εαυτό

και για αυτό σ' αγαπώ.

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή

χωρίς εσένα σε αυτήν την ζωή.

Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά

μαζί σου όνειρα κάνω τρελά

και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί

σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ.