Άλμπουμ

My Big Fat Greek Wedding 3 (Original Motion Picture Soundtrack)

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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    Portokalos Family Vacation
    Το Καλοκαίρι
    Gone Back In Time
    Olive Groves
    Κράτησε Με
    One Room All Together
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    Making Olive Oil
    Ian Meets a Monk
    Αν σ’ αρνηθώ Αγάπη μου
    Gift-Giving
    Stuck Together By Our Own Sweat
    Τελικά (Club Mix)
    Life Goals
    Qamar and Christos
    Paris and Aristotle
    Άσε Με Να Φύγω
    Always Room for More Love
    The Great Urn Chase
    Σόπα
    Θεός Σχορέστον
    The Windless Tree
    A Village Wedding
    Οι Πηγές της Βρύσης
    Γίνετε
    Let the Water Flow
    The Procession
    Ain b Ain
    Κάτω Από Τον Ουρανό
    Courtyard Reception
    A Reunion for the Ages
    Μάι Μπιγκ Φατ Γκρικ Καλαματιανό
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