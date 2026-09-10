Όπως σκάει το κύμα στον ωκεανό

έτσι πέφτει η αγάπη από τον ουρανό,

λες δεν θα κρατήσει κι όμως τελικά

όσα έχουμε ζήσει κι όλα αγκαλιά

και τα πιο όμορφα είναι μπροστά.

Αν είχα δεύτερη ζωή, αν είχα δεύτερη ζωή

και ήταν στο χέρι μας κάθε αστέρι μας

θα σου τη χάριζα κι αυτή για να κρατήσει πιο πολύ

το καλοκαίρι μας,

το καλοκαίρι μας αυτό.

Να νανανα νανανα να να να………

Ήσουν μια αγάπη του καλοκαιριού

νύχτες με φεγγάρι κι ύστερα αλλού,

κοίτα πως τα φέρνει όμως η ζωή

ο ένας για τον άλλον να 'χει γεννηθεί

για τον παράδεισο είσαι κλειδί.

Αν είχα δεύτερη ζωή, αν είχα δεύτερη ζωή

και ήταν στο χέρι μας κάθε αστέρι μας

θα σου τη χάριζα κι αυτή για να κρατήσει πιο πολύ

το καλοκαίρι μας,

το καλοκαίρι μας αυτό.

Να νανανα νανανα να να να………