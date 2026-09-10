Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Luv U – Live
Σ’ Αγαπάω Ακόμα – Λάιβ
Lonely Heart – Live
Αυτό Που Ήθελα – Λάιβ
Φταίω Και Εγώ – Live
Pali – Live
Σε Κάποιο Μήνυμα – Λάιβ
Είσαι Μια Θεά (2023 Version)
Μπερδέματα – Λάιβ
Ligo – Live
Poso Poso – Live
Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’Αφήνω – Λάιβ
Elpida – Live
Μέσα Σου – Λάιβ
Macarena – Live
Να Ξαναμετρήσω – Live
Πόσο Θέλω – Λάιβ
Break A Broken Heart – Live
Ανατροπή – Λάιβ
Trexe – Eimai Edo – Live
Rotisa – Live
Για Μενα Βραδιασε – Live
Ρίξε Με – Λάιβ
Ας Τα Λέμε Καλά – Live
Κόλιμα – Live
El Telephone Remix – Live
Σεντόνι – Λάιβ
Μου Έχει Στοιχίσει – Live
Θέλω Τόσα Να Σου Πω – Live
Η Δίκη Μου Η Τρέλα – Λάιβ
Ασφαλώς Και Μπορώ – Live
Χαμένα – Live
Pes – Live
Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Λάιβ
Αχ Καρδούλα Μου – Live
Παράλληλη Αγάπη – Λάιβ
Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Λάιβ
Η Γη Και Η Σελήνη – Λάιβ
Ya Habibi – Live
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