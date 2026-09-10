Αχ Καρδούλα Μου – Live

Μες τα χαράματα

Την φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό

Σάββατο βράδυ και εσύ

Με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες σ' αγαπώ

Αχ καρδιά μου και εγώ

Αχ καρδιά μου και εγώ

Αχ καρδιά μου και εγώ

Σε θέλω εδώ συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ

Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ

Μου λες σ' αγαπώ

Αχ καρδιά μου και εγώ

Προσπαθείς να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω

Σπάει η φωνή σου και κλαις

Έχεις πιει, έχεις διαλύσει φωνάζεις, πονάω

Αχ καρδιά μου και εγώ

Σε θέλω εδώ συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ

Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ

Μου λες σ' αγαπώ

Αχ καρδιά μου και εγώ

Σε θέλω εδώ

Συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ

Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ

Μου λες σ' αγαπώ

Αχ καρδιά μου και εγώ