Panik Concert By Xiaomi – 10 Years Celebration (Ola Ta Tragoudia Apo Tin Sinavlia)

Μια Ζωγραφιά – Λάιβ

Το Κύμα – Λάιβ

Ένα Λεπτό – Λάιβ

Είμαι Αλλού – Λάιβ

Όλοι Μου Λένε – Live

Ego – Live

Σ’ Αγάπησα – Λάιβ

Δεν Φοβήθηκα – Live

Τι Φοβάσαι – Λάιβ

El Diablo – Live

Ατόφιο Χρυσάφι – Λάιβ

Kivotos – Live

Φώναξε Με – Λάιβ

Fuego – Live

Μπορεί – Live

Σε Δύο Μόνο Μάτια – Live

Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ

Αθήνα Μου – Λάιβ

Telika – Live

Μόλις Χθες – Live

Η Ζωή Αλλιώς – Λάιβ

Όταν Σε Ρωτήσανε – Live

Όμορφη Ζωή – Live

Δε Με Θέλουν – Λάιβ

Μόνος Μου – Λάιβ

Περνάς Καλά – Λάιβ

All The Time – Live

Ξανά Μάνα – Λάιβ

Κι Όμως Δεν Τελειώνει – Live

Δώδεκα – Λάιβ

Xronia Polla – Live