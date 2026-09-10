Άλμπουμ

Panik Concert By Xiaomi – 10 Years Celebration (Ola Ta Tragoudia Apo Tin Sinavlia)

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Ζωγραφιά – Λάιβ
    Το Κύμα – Λάιβ
    Ένα Λεπτό – Λάιβ
    Είμαι Αλλού – Λάιβ
    Όλοι Μου Λένε – Live
    Ego – Live
    Σ’ Αγάπησα – Λάιβ
    Δεν Φοβήθηκα – Live
    Τι Φοβάσαι – Λάιβ
    El Diablo – Live
    Ατόφιο Χρυσάφι – Λάιβ
    Kivotos – Live
    Φώναξε Με – Λάιβ
    Fuego – Live
    Μπορεί – Live
    Σε Δύο Μόνο Μάτια – Live
    Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ
    Αθήνα Μου – Λάιβ
    Telika – Live
    Μόλις Χθες – Live
    Η Ζωή Αλλιώς – Λάιβ
    Όταν Σε Ρωτήσανε – Live
    Όμορφη Ζωή – Live
    Δε Με Θέλουν – Λάιβ
    Μόνος Μου – Λάιβ
    Περνάς Καλά – Λάιβ
    All The Time – Live
    Ξανά Μάνα – Λάιβ
    Κι Όμως Δεν Τελειώνει – Live
    Δώδεκα – Λάιβ
    Xronia Polla – Live
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