Telika – Live

Η πρώτη συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον πολυπλατινένιο Έλληνα ράπερ Rack προέκυψε όταν οι δυο του βρέθηκαν με πρωτοβουλία του OGE στο studio όπου ο Αργυρός ηχογραφούσε το κομμάτι.

[Ρεφρέν: Konstantinos Argiros]

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά η ανάμνηση δε φεύγει απ' το μυαλό

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά δε μου άφησες επιλογή, θα 'ρθω να σε βρω

[Κουπλέ 1: Rack]

Huh, huh, μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λεγεώνα

BCC μυρίζει ακόμα

Δε το βάζω κάτω ακόμα, huh, huh

Rack attack αυθεντική περσόνα

Σε ό,τι κάνω δε χωράει διχόνοια

Απ' τη χλίδα μες τη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν' τα χρόνια;

Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις

Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις

Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις, huh, huh

Έχω πόσα λεφτά, στο μυαλό τη τσέπη

Μη ξεγελιέσαι που είμαι καθώς πρέπει

Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει

Ό,τι δεν λέγεται, η ματιά εκπέμπει

Με κατηγορούν' ενώ κάνω το σωστό, είναι βασιλικό

Ό,τι ακουμπώ το κάνω δικό μου, όχι χρυσό

Δε ξέρω πως θα πεθάνω, πάντως με αξιοπρέπεια ζω

Σε μία στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ

[Ρεφρέν 2: Konstantinos Argiros]

Ο πόνος για λίγο και η περηφάνια για πάντα

Μου έδινες λίγο ενώ σου 'χα δώσει τα πάντα

Έχω θέματα μόνος και 'συ μ' αφήνεις τα βράδια

Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια

[Προ-ρεφρέν: Konstantinos Argiros]

Τώρα έχω αλλάξει η γνώμη

Δε φτάνει μια συγνώμη

Έχω τ' αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη

Τώρα που ξημερώνει

Με οδηγούν οι δρόμοι, μόνο σε σένα τελικά

[Ρεφρέν: Konstantinos Argiros]

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά η ανάμνηση δε φεύγει απ' το μυαλό

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά δε μου άφησες επιλογή, θα 'ρθώ να σε βρω

[Κουπλέ 3: Rack]

Αφού δεν υπάρχει νικητής

Πληγωνόμαστε μόνο εμείς

Στα λόγια μου να κοιμηθείς

Πάνω μου ν' ανεβείς

Τελικά δε φεύγεις απ' το μυαλό

Είμαι στο δρόμο να σε βρω, huh, huh, huh

Ταιριάζαμε πιο πολύ κι από tracksuit

Ήτανε δικά, ήτανε και δικά σου

Με κάθε μου λάθος θα είναι βατή δουλειά σου

Και από main star, τώρα ρόλο κομπάρσου

Έκανες και δικό μου το πρόβλημα σου

Δε μού 'χει ξανατύχει, για φαντάσου

Μού 'λεγες "πρόσεχε τα βήματα σου", το μόνο που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου

[Κουπλέ 4: Konstantinos Argiros]

Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά

Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στ' απλά

Πόσες ερωτήσεις; Ποιες οι απαντήσεις;

Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά

[Προ-ρεφρέν: Konstantinos Argiros]

Τώρα έχω αλλάξει γνώμη

Δε φτάνει μια συγνώμη

Έχω τ' αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη

Τώρα που ξημερώνει

Με οδηγούν οι δρόμοι, μόνο σε σένα τελικά

[Ρεφρέν: Konstantinos Argiros]

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά η ανάμνηση δε φεύγει απ' το μυαλό

Τελικά σε θέλω

Τελικά μου λείπεις

Τελικά δε μου άφησες επιλογή, θα 'ρθώ να σε βρω