Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2018
Panik Hits 2019
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΝΕΝΑΝ
Λιώμα
Το Άσπρο Μου Πουκάμισο
Caramela – Greek Version
Τι Δεν Καταλαβαίνεις
My Life Is Going On – From “La Casa de Papel”
Όταν Λες Μ’ Αγαπάς
Ζόρικα Βράδια
Όριο Κανένα
Πάμε Απ’ Την Αρχή
Στο Σώμα Ραντεβού
Μάτια Μου
Τα Πάντα Σου
Wild Fire – Radio Edit
Πες Του
Είναι Δύσκολο
Τίποτα Να Μην Αλλάξει
Letters
Of Course I Do
Στη Θεσσαλονίκη
Αν Δεν Τρελαίνεσαι
Ooh la la
Μαζί Σου Χορεύω
Μαζί Της
Κάθε Φορά
Η Αγάπη Μπορεί
Τα Καλά Παιδιά
Να Περνάς
Μεγάλος Έρωτας
Mesa Mou – Acoustic Version
Καμία
Δικό Μου
Day by Day
Σαν Τσιγάρο
Αρρώστη Κατάσταση
Μαγία
Σε Πήρα Σοβαρά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη