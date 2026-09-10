Άλμπουμ

Panik Hits 2019

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΝΕΝΑΝ
    Λιώμα
    Το Άσπρο Μου Πουκάμισο
    Caramela – Greek Version
    Τι Δεν Καταλαβαίνεις
    My Life Is Going On – From “La Casa de Papel”
    Όταν Λες Μ’ Αγαπάς
    Ζόρικα Βράδια
    Όριο Κανένα
    Πάμε Απ’ Την Αρχή
    Στο Σώμα Ραντεβού
    Μάτια Μου
    Τα Πάντα Σου
    Wild Fire – Radio Edit
    Πες Του
    Είναι Δύσκολο
    Τίποτα Να Μην Αλλάξει
    Letters
    Of Course I Do
    Στη Θεσσαλονίκη
    Αν Δεν Τρελαίνεσαι
    Ooh la la
    Μαζί Σου Χορεύω
    Μαζί Της
    Κάθε Φορά
    Η Αγάπη Μπορεί
    Τα Καλά Παιδιά
    Να Περνάς
    Μεγάλος Έρωτας
    Mesa Mou – Acoustic Version
    Καμία
    Δικό Μου
    Day by Day
    Σαν Τσιγάρο
    Αρρώστη Κατάσταση
    Μαγία
    Σε Πήρα Σοβαρά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που ποζάρουν μαζί.
2026
Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu
Νέος άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή μιας λευκής εκκλησίας τραβάει το σχοινί της καμπάνας
2026
KABANES
Νεαρός άνδρας σε λευκή στέγη εκκλησίας με καμπαναριό και σταυρό κάτω από γαλάζιο ουρανό.
2026
TA NISIOTIKA PAIDIA
Νεαρός άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή λευκής εκκλησίας να χτυπάει την καμπάνα.
2026
ΚΑΒΑΝΕΣ
Γραφικό λογότυπο με τη λέξη XATIRI και σχέδιο πορτοκαλί μαργαρίτας σε λευκό φόντο
2026
Χαίρετε
Εξώφυλλο άλμπουμ με πέτρινη καρδιά που έχει χαραγμένο χαμογελαστό πρόσωπο
2026
Αχ Καρδιά Μου – Remix