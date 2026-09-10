Λιώμα
Κωνσταντίνος Αργυρός
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα
Το πρωί σε κώμα
θα γυρεύω το δικό σου στόμα
Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Και θα φταις εσύ.
Απόψε έχω τερματίσει
Παραμιλάω μα εσύ ακόμα να φανείς
Το ξέρω δεν υπάρχει λύση
όταν σε σκέφτομαι
το παραδέχομαι
πως καταστρέφομαι
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα
Το πρωί σε κώμα
θα γυρεύω το δικό σου στόμα
Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Και θα φταις εσύ.
Δεν υπακούνε οι αισθήσεις
Παραπατάω
Μα εσύ ακόμα να φανείς
Δε με βοηθάνε οι καταχρήσεις
όταν σε σκέφτομαι
το παραδέχομαι
πως καταστρέφομαι
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα
Το πρωί σε κώμα
θα γυρεύω το δικό σου στόμα
Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Και θα φταις εσύ.
Με τόσα όνειρα χαμένα
τι έχει μείνει πια για μένα
Θα καταλήξω πάλι κάπου να τα πιω
Δε θα `μια πια εγώ.
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα
Το πρωί σε κώμα
θα γυρεύω το δικό σου στόμα
Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Και θα φταις εσύ.
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα
Το πρωί σε κώμα
θα γυρεύω το δικό σου στόμα
Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί
Λιώμα θα `μαι λιώμα
Και θα φταις εσύ.