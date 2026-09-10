Λιώμα θα `μαι λιώμα

Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα

Το πρωί σε κώμα

θα γυρεύω το δικό σου στόμα

Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Και θα φταις εσύ.

Απόψε έχω τερματίσει

Παραμιλάω μα εσύ ακόμα να φανείς

Το ξέρω δεν υπάρχει λύση

όταν σε σκέφτομαι

το παραδέχομαι

πως καταστρέφομαι

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα

Το πρωί σε κώμα

θα γυρεύω το δικό σου στόμα

Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Και θα φταις εσύ.

Δεν υπακούνε οι αισθήσεις

Παραπατάω

Μα εσύ ακόμα να φανείς

Δε με βοηθάνε οι καταχρήσεις

όταν σε σκέφτομαι

το παραδέχομαι

πως καταστρέφομαι

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα

Το πρωί σε κώμα

θα γυρεύω το δικό σου στόμα

Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Και θα φταις εσύ.

Με τόσα όνειρα χαμένα

τι έχει μείνει πια για μένα

Θα καταλήξω πάλι κάπου να τα πιω

Δε θα `μια πια εγώ.

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα

Το πρωί σε κώμα

θα γυρεύω το δικό σου στόμα

Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Και θα φταις εσύ.

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα

Το πρωί σε κώμα

θα γυρεύω το δικό σου στόμα

Για ένα σου φιλί, για ένα σου φιλί

Λιώμα θα `μαι λιώμα

Και θα φταις εσύ.