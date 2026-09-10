Άλμπουμ

Poli_Ploki (Deluxe Edition)

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ξέρεις Η Ελένη
    El Telephone
    Αγα
    Πες Το
    Συγκινητικά ‘Συγκινήθηκα’
    Πολι_Πλοκι
    Όχι
    Μόνο Εσύ Και Εγώ – Πτ. 2 – Φως
    Η Αμαρτία Θέλει Εσένα
    Αεράκι – Το Θηλυκό
    Μπορεί
    Φωτιά (Ευαγγελία x Ελένη Φουρέιρα)
    Κόλιμα
    Oh Mami
    El Telephone – Remix
    Γδύσου
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