Μόνο Εσύ Και Εγώ – Πτ. 2 – Φως

Για σένα πάντα η καρδιά μου χτυπάει

με σκέψεις θα πολεμάει

χάνω τον έλεγχο μα επιμένω.

Για σένα ξέρω πως τα πάντα μπορώ

αφού έφτασα ως εδώ

δεν ξέρω τι άλλο πια να περιμένω.

Θυμάμαι όλα τα βράδια που περάσαμε

δεν ξεχάσαμε.

Θυμάμαι όλα τα χάδια που τα χάσαμε

τα ξεχάσαμε.

Την ομορφιά σου αν έπαιρνε γύρω μου το σκοτάδι

δεν θα με νοιάζει να ‘τανε όλη η ζωή μου βράδυ,

δεν θα με νοιάζει να ‘τανε όλη η ζωή μου βράδυ

την ομορφιά σου λαχταρώ μόνο εσύ κι εγώ.

Για σένα πάντα η καρδιά μου χτυπάει

με σκέψεις θα πολεμάει

χάνω τον έλεγχο μα επιμένω.

Για σένα ξέρω πως τα πάντα μπορώ

αφού έφτασα ως εδώ

δεν ξέρω τι άλλο πια να περιμένω.

Θυμάμαι όλα τα βράδια που περάσαμε

δεν ξεχάσαμε.

Θυμάμαι όλα τα χάδια που τα χάσαμε

τα ξεχάσαμε.

Την ομορφιά σου αν έπαιρνε γύρω μου το σκοτάδι

δεν θα με νοιάζει να ‘τανε όλη η ζωή μου βράδυ,

δεν θα με νοιάζει να ‘τανε όλη η ζωή μου βράδυ

την ομορφιά σου λαχταρώ μόνο εσύ κι εγώ.