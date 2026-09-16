Άλμπουμ

5

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    5
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κώστας Μαρτάκης - Καλοκαίρι Στην Ελλάδα εξώφυλλο
2026
Kalokairi Stin Ellada
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα τραγουδιστή με λευκό αμάνικο μπλουζάκι σε υπαίθρια αγορά
2026
To S’ Agapo
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα που κοιτάζει μπροστά και τη λέξη ΑΝ
2025
AN
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα τραγουδιστή σε νυχτερινό κλαμπ ανάμεσα σε πλήθος και νέον φωτισμό.
2025
Geia Mas
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο single με άνδρα με γυαλιά ηλίου και αμάνικο μπλουζάκι δίπλα σε ανοιχτό καπό αυτοκινήτου
2024
Logia Karfia
Άνδρας με μπλε μπλούζα καθισμένος σε κάμπριο αυτοκίνητο
2024
Eisai To Thelo